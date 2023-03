14-jähriges Mädchen aus Zella-Mehlis wird vermisst

Zella-Mehlis. Die Polizei sucht im Raum Zella-Mehlis nach einem 14-jährigen Mädchen. Derzeit weiß niemand, wo sie sich aufhält. Nun wenden sich die Beamten an die Öffentlichkeit.

Seit Mittwoch, 16.30 Uhr, sucht die Landespolizeiinspektion Suhl nach der 14-jährigen Lea Finger. Das Mädchen wohnt in einem Wohnheim in der Straße "Steinigte Äcker" in Zella-Mehlis. Derzeit ist nicht bekannt, wo sie sich aufhält. Mit Zustimmung der Sorgeberechtigten wendet sich die Polizei bei der Suche nun an die Öffentlichkeit.

Lea kann wie folgt beschrieben werden (hier ein Foto von Lea):

1,55 Meter groß

schlank

lange, dunkelbraune, glatte Haare

schwarze Leggins, schwarze Jacke, schwarze Schuhe (Hochglanz)

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681/3690 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

