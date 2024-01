Bad Langensalza. In Bad Langensalza hat ein Mann einem anderen den Hund geraubt. Er schlug den Besitzer und verschwand mit dem Jungtier in unbekannte Richtung.

Einem 24 Jahre alten Mann ist am Montag in Bad Langensalza in der Rudolf-Weiß-Straße sein Hund geraubt worden. Laut Meldung der Polizei war er mit seinem Husky-Welpen gegen 15.20 unterwegs, als ein 21-Jähriger die Herausgabe des Tieres forderte.

Da der 24-Jährige dem Willen des 21-Jährigen selbstverständlich nicht nachkommen wollte, begann der Angreifer den Hundebesitzer zu schlagen. Als sich der 24-Jährige gegen die Wegnahme wehrte, wurden ihm weitere Straftaten angedroht. Der 21-Jährige löste schlussendlich die Leine vom Halsband und trug den Junghund in unbekannte Richtung davon.

Zu den weiteren Hintergründen sei derzeit noch nichts bekannt, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red