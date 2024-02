Bad Langensalza. Schwer verletzt hat sich am Mittwoch eine Frau, weil sie in Bad Langensalza mit ihrem Pedelec gestürzt war.

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Mittwoch mit ihrem Pedelec gestürzt. Laut Polizeiangaben stürzte sie Am Jüdenhügel und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die genauen Umstände seien noch unklar, so die Polizei weiter.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red