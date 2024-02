Weimar. Wegen eines medizinischen Notfalls kamen Polizei und Rettungsdienst in der Wohnung eines Mannes zum Einsatz. Dort stießen sie durch Zufall auf Drogen. Diese und weitere Meldungen.

Medizinischer Notfall führt zu Drogenfund

In der Nordvorstadt gelangten Kameraden der Feuerwehr am Donnerstag durchs Fenster in die Wohnung eines Mannes, der medizinische Hilfe brauchte. Sie konnten dann Rettungskräfte und Polizisten durch die von innen geöffnete Tür hereinlassen. Auf der Suche nach einem Schlüssel für die Wohnung, um diese beim Gehen verschließen zu können, stießen Rettungskräfte zusätzlich auf die Cannabisvorräte des 28-Jährigen. Diese wurden sichergestellt. Eine Anzeige folgt, so die Polizei.

Scheiben eingeworfen

Die Fensterscheiben mehrerer Garagen wurden in Großschwabhausen beschädigt. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurden Steine durch die Scheiben geworfen. Ob es sich um einen Kinderstreich handelt oder um gezielte Sachbeschädigungen, ist nicht bekannt. Auch eine konkrete Tatzeit könne nicht benannt werden.

Auffahrunfall mit Verletztem

Am späten Donnerstagnachmittag wurde ein 28-Jähriger in Weimar bei einem Unfall leicht verletzt. In der Erfurter Straße mussten erst ein VW und dann ein Seat aufgrund der Verkehrslage bremsen. Ein 39-jähriger Skodafahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Seat auf, wodurch dieser auf den VW geschoben wurde. Der Fahrer des Seats klagte über Schmerzen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und sein Führerschein vorerst sichergestellt.

