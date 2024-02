Apolda. Auch in diesem Jahr gab es nach dem Faschingsumzug in Apolda wieder verschiedene Straftaten. Laut Polizei aber nicht in dem Ausmaß wieim letzten Jahr.

In Apolda fand am Samstag der 36. traditionelle Faschingsumzug statt. Insgesamt umfasste der Umzug 61 Schaubilder begleitet von 1200 Personen. An der Aufzugsstrecke versammelten sich laut Angaben des Veranstalters bis zu 12.000 Zuschauer. Aus Sicht der Polizei sei es während des Umzuges zu keinerlei Störungen gekommen.

Nach dem Umzug sei es jedoch zu mehreren Körperverletzungsdelikten auf dem Markt gekommen. Laut Polizei habe es auch Beleidigungen sowie Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Beamten gegeben. Nach den Vorfällen im letzten Jahr zieht die Polizei jedoch, gerade im Hinblick auf die deutlich zurückgegangene Anzahl von Straftaten im Nachgang der Veranstaltung, ein positives Fazit hinsichtlich des Einsatzkonzepts.

