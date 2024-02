Weimar. Täter mit schlechtem Gewissen: Ein Unbekannter hat in Weimar ein Stück Zaun gestohlen – und sich per Zettel entschuldigt.

Wie die Polizeiinspektion am Montag berichtete, verschaffte sich der mutmaßliche Täter in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Grundstück in der Weimarer Westvorstadt und beschädigte dabei die Umzäunung. Im Anschluss habe er ein Zaunfeld entwendet. „Offensichtlich nicht ganz ohne schlechtes Gewissen“, so die Polizei, denn der Unbekannte habe einen handschriftlichen Zettel hinterlassen, auf dem er sich für den Diebstahl entschuldigt habe.

Laut der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

dpa