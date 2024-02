Weimar. In Weimar hat ein Mann versucht, Elektrogeräte aus einem Baumarkt zu stehlen. Ein anderer ist in Klettbach unerwartet rückwärts gefahren. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Ladendieb im Baumarkt

Elektrogeräte im Wert von rund 100 Euro hat am Dienstagmittag ein 24-Jähriger aus einem Baumarkt in Weimar-Nord versucht zu stehlen. Laut Meldung der Polizei riss der Mann die Geräte aus der Packung, steckte sie in seinen Rucksack und kletterte anschließend über einen Zaun der Gartenabteilung, um aus dem Laden herauszukommen. Anschließend sei er wieder Richtung Haupteingang gelaufen, wo bereits ein Mitarbeiter auf ihn wartete. Sein Beutegut wurde ihm abgenommen und Anzeige erstattet.

Brennende Mülltonne

In den heutigen frühen Morgenstunden brannte in der Schillerstraße eine Mülltonne. Wie die Polizei schreibt, konnten zwei mögliche Verdächtige in der Nähe festgestellt werden: ein 35 und ein 40 Jahre alter Mann aus Weimar. Beide Männer standen demnach unter erheblichen Alkoholeinfluss. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unaufmerksam beim Rückwärtsfahren

Ein Bußgeldverfahren ist die Folge für einen 69 Jahre alten Opelfahrer, nachdem er beim Rückwärtsfahren in Klettbach gegen den BMW einer hinter ihm fahrenden 59-Jährigen stieß. Laut Meldung der Polizei stoppte der Mann zunächst an der Einmündung Alte Leipziger und setzte dann mit seinem Auto inklusive Anhänger aus unbekannten Gründen zurück. An beiden Autos entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

