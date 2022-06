Kurz nachdem die Polizisten den ersten Unfall aufgenommen hatten, rief die Postbotin erneut an: Diesmal war ein 15-Jähriger mit hohem Tempo gegen das Auto gerast.

Briefträgerin in Meiningen vom Unglück verfolgt: Zwei Unfälle innerhalb einer Stunde

Meiningen. Eine Briefträgerin war gleich in zwei Unfälle innerhalb einer Stunde verwickelt: Beim zweiten Vorfall raste ein 15-Jähriger in das Postauto - und war kurze Zeit bewusstlos.

Am Samstag rief eine Briefträgerin gegen 10 Uhr die Polizei, nachdem ein Auto im Bodenweg beim Ausparken an das Postauto gefahren war. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Nachdem die Beamten den Unfall aufgenommen hatten, fuhr die Zustellerin weiter. Schon in der nächsten Straße, dem Brückenweg, ereilte dieselbe Fahrerin eine knappe Dreiviertelstunde nach dem ersten Unfall ein erneuter Unglücksfall. Ein 15-jähriger Radfahrer fuhr offenbar mit hohem Tempo und ohne jegliche Rücksicht auf den Verkehr aus einem Fußgängerweg auf die Fahrbahn, legte den Spuren nach noch eine Vollbremsung hin, stieß aber mit dem Postauto zusammen und stürzte.

Der junge Mann war den Ersthelfern zufolge kurze Zeit nicht ansprechbar und musste im Klinikum notversorgt werden. Er hatte u.a. Kopfverletzungen davon getragen. Einen Fahrradhelm trug er nicht.

