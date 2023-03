Drei Porsche in Unfall verwickelt: Vier Tote, darunter ein Ersthelfer

Vier Menschen sind bei kurz aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A3 am Niederrhein ums Leben gekommen. Es könnte sich um eine Gruppe von Porsche-Fahrern gehandelt haben.

Vier Menschen sind am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Elten in Fahrtrichtung Köln ums Leben. Ein Pkw-Fahrer hatte offensichtlich zunächst die Kontrolle über seinen Porsche verloren und war verunfallt. Nachdem sich der Fahrer und seine Beifahrerin aus dem Pkw befreit und zusammen mit einem vor Ort befindlichen Ersthelfer auf dem Seitenstreifen gestanden hatten, wurden die drei von einem weiteren herannahenden Porsche erfasst. Der Ersthelfer und die Beifahrerin starben vor Ort. Die beiden Fahrer erlagen wenig später ihren schweren Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Porsche Cayman auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln, als er in Höhe der Anschlussstelle Elten aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben geriet.

Ein demolierter Porsche liegt in der Böschung neben der A3 bei Emmerich. Foto: David Young/dpa

Weiterer Porsche rast in Unfallstelle

Der Fahrer des Porsche sowie seine 37 Jahre alte Beifahrerin befreiten sich aus dem Pkw und standen gemeinsam mit einem Ersthelfer (39), der mit seinem Porsche vor Ort angehalten hatte, auf dem Seitenstreifen. Zur selben Zeit war ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Porsche 911 in gleicher Richtung unterwegs und verlor offensichtlich ebenfalls an derselben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge geriet er von der Fahrbahn ab und erfasste die drei Personen und kollidierte dann mit der Schutzplanke. Die Beifahrerin aus dem Cayman und der Ersthelfer erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Die Fahrer der anderen beiden Porsche starben wenig später. Möglicherweise handelte es sich um eine Gruppe.

Der 39-jährige Fahrer dieses Porsche habe angehalten, um den Insassen eines verunfallten anderen Fahrzeugs zu helfen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Foto: David Young

Hinweise auf ein illegales Autorennen gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Rettungshubschrauber, Notärzte und Krankenwagen waren nach Angaben der Polizei im Einsatz. Der Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Köln wurde gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten dort am späten Nachmittag noch an.

