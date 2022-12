Einbruch im Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte konnten in einen Supermarkt in Nordhausen einbrechen (Symbolbild).

In Nordhausen sind am Mittwochabend Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise, die bei den Ermittlungen helfen können.

Unbekannte Täter zertrümmerten am Mittwochabend zwei Glastüren des Lebensmittelmarktes in Schlotheim in der Feldtraße.

Die Täter stahlen Tabakprodukte in noch unbekannter Menge. Zeugen bemerkten den Einbruch und informierten gegen 22:30 Uhr die Polizei.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gelang es erste Spuren zu sichern. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen sich telefonisch bei der Polizei Mühlhausen unter 03601- 4510 zu melden.

