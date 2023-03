Nachdem sie an der ersten Lagerhalle scheiterten, hatten die Täter es geschafft in die zweite Lagerhalle zu gelangen. (Symbolbild)

Einbruch in Lagerhalle in Zella-Mehlis: Einbrecher verursachen einen Schaden von 10.000 Euro

Zella-Mehlis Unbekannte Täter schafften es in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle einzubrechen, nachdem ihr erster Versuch gescheitert ist.

In der Nacht zum Dienstag wurde laut Polizei in zwei Lagerhallen zweier Firmen in der Straße "Am Köhlersgehäu" eingebrochen. Die unbekannten Täter waren beim Versuch, in die erste Lagerhalle zu gelangen, gescheitert. Bei der Lagerhalle einer anderen Firma jedoch hatten die Einbrecher es geschafft.

Die Unbekannten hatten u.a. ein Spleißgerät, ein Gerät zum Verbinden von Glasfaserkabel, sowie eine Spleißschutzpresse, ein Notstromaggregat und einen Bohrhammer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und den Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0368/3690 bei der Polizei melden.

