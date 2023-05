Eine Frau hat sich in der Nacht zu Dienstag in Veilsdorf mit einem Bügeleisen gegen einen Einbrecher gewehrt (Symbolbild).

Frau wehrt in Veilsdorf Einbrecher mit Bügeleisen ab

Veilsdorf. Ein 32-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Bewohnerin griff zum Bügeleisen.

Ein 32-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in ein Wohnhaus im Schulweg in Veilsdorf eingebrochen. Laut Polizei bemerkte die Bewohnerin den Mann und wehrte sich mit einem Bügeleisen.

Der 32-Jährige habe die Frau angegriffen. Daraufhin seien beide die Treppe hinunter gestürzt. Der Einbrecher sei zunächst geflüchtet und habe sich schließlich der Polizei gestellt. Er sei vorläufig festgenommen worden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei.

