Motorradfahrer in Südthüringen verunglückt und mit schwersten Verletzungen in Klinik geflogen

Ummerstadt. Bei einem Unfall in Südthüringen ist ein Motorradfahrer verunglückt. Mit einem Hubschrauber musste der Schwerstverletzte ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag bei einem Unfall in Südthüringen schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der 67-Jährige aus Stuttgart gegen 14.20 Uhr auf der Landstraße von Ummerstadt (Landkreis Hildburghausen) in Richtung Bad Colberg aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit seiner Harley-Davidson nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und auf einem Feld liegen geblieben.

Dabei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Totalschaden von circa 8000 Euro.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.