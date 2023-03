Mutter und Kind bei Unfall in Südthüringen verletzt

Wernshausen. Drei Personen sind bei einem Unfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen verletzt worden – darunter ein Mutter und ihre achtjährige Tochter.

Bei einem Unfall sind am Dienstagnachmittag in Wernshausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) drei Personen verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 39-Jährige mit ihrem Seat in der Rudolf-Breitscheid-Straße nach links auf den Parkplatz einer Apotheke abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Opel.

Es kam zur Kollision, bei der sowohl die 39-Jährige und ihre achtjährige Tochter sowie die Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie alle ins Klinikum. An beiden Unfallwagen entstand zudem ein erheblicher Frontschaden.

