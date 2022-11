Neuschnee führt zu mehreren Unfälle in Thüringen

Erfurt. Schneefall hat auf Thüringens Autobahnen und Bundesstraßen zu Beginn des Wochenendes für Unfälle gesorgt. Dabei wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Einsetzender Schneefall hat am Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag zu mehreren Unfällen geführt. Auf der A4 bei Erfurt war am Abend ein Lkw mit Anhänger ins Schleudern geraten und zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West umgekippt. Daraufhin wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr während der Bergungsarbeiten über den Parkplatz Willrodaer Forst am Unfallort vorbei.

Autos geraten auf A9 ins Schleudern

Auf schneebedeckter Fahrbahn sind am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen ins Schleudern geraten. Ein Auto prallte in die Mittelleitplanke, das andere gegen einen Lkw, hieß es aus dem Lagezentrum des Innenministeriums in Erfurt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Größere Probleme auf den Straßen in Thüringen gab es aufgrund der Witterung aber nicht. "Der Winterdienst ist unterwegs", hieß es aus dem Lagezentrum. Die Menschen, die im Gebirge lebten, seien in der Regel auf Glätte und Schnee eingestellt.

Auto prallt gegen Böschung: Drei Personen schwer verletzt

Drei junge Männer sind auf einer Landesstraße bei Dingelstädt im Landkreis Eichsfeld mit ihrem Auto gegen eine Böschung geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer war in der Nacht zu Samstag mit seinen 18- und 16-jährigen Mitfahrern auf der L1005 zwischen Geisleden und Kreuzebra unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach sei der 19-Jährige vermutlich zu schnell gefahren und deshalb gegen die Böschung geprallt. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

DWD warnt vor Glättegefahr

Auch am Samstagvormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Thüringen mit weiterem Schneefall (im Flachland zwischen 1 und 5 cm, im Thüringer Wald und Schiefergebirge bis 8 cm). Bei verbreitetem Frost zwischen -1 und -5 Grad, im Bergland bis -7 Grad besteht landesweit Glättegefahr. Am Samstag tagsüber Dauerfrost zwischen 0 und -2 Grad, im Bergland bis -5 Grad.