Polizei suchte erneut: Frau aus Sonneberg wird seit Juni vermisst

Sonneberg. Eine Frau aus Sonneberg wird seit Mitte Juni vermisst. Die Polizei suchte am gestrigen Mittwoch erneut nach der 65-Jährigen, die auf Medikamente angewiesen ist.

Seit dem 18. Juni wird Frau Nebel aus Sonneberg vermisst. Laut Angaben der Polizei ist die Gesuchte auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bisher blieben alle Suchmaßnahmen der Polizei trotz Unterstützung durch einen Hubschrauber, einer Drohne sowie einem Fährtenhund erfolglos. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 65-Jährige in einem benachbarten Landkreis oder Bundesland (zum Beispiel in Bayern) aufhält.

Eine weitere großangelegte Suche am gestrigen Mittwoch, bei der auch ein Polizeitaucher zum Einsatz kam, führte ebenfalls nicht zum Auffinden der Frau. Von der Gesuchten hat die Polizei bereits mehrere Fotos veröffentlicht, die hier und hier zu sehen sind.

Die Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

ungefähr 60 bis 70 Jahre alt

1,65 Meter groß

grau-blaue Augen

dunkelblondes bis braunes Haar, teilweise mit blonden Strähnen

trägt die Haare meist hochgesteckt, ansonsten schulterlang

Ohrstecker beidseitig

trägt vermutlich Jeans, Weiteres nicht bekannt

