Porsche Cayman GTS auf Autobahn gestoppt: Er hatte das falsche Kennzeichen

Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Mittwoch die Überführungsfahrt eines Porsche Cayman GTS beendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde das Fahrzeug in Berlin gekauft und sollte nach Saint Tropez ausgeführt werden.

Allerdings brachte der 29-jährige Fahrer dazu französische Überführungskennzeichen am abgemeldeten Fahrzeug an. Das Anbringen von ausländischen Kennzeichen im Inland stellt jedoch eine illegale Fernzulassung dar.

Der Mann durfte nicht weiterfahren. Er musste 500 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

