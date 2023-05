Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Radfahrer stürzt in Straufhain und wird schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Straufhain Im Landkreis Hildburghausen ist ein 57-jähriger Radfahrer gestürzt. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen. Passanten fanden den Mann und alarmierten die Einsatzkräfte.

Ein 57-jähriger Radfahrer kam am Samstagnachmittag auf einer abschüssigen Straße in Eishausen, einem Ortsteil von Straufhain, zu Fall und erlitt dabei schwerste Verletzungen am Kopf.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Passanten den hilflosen Mann auf der Straße liegend und alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Per Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann zur weiteren medizinischen Versorgung anschließend ins Krankenhaus gebracht. Bisher liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Zeugen zum Unfallhergang gab es keine.

