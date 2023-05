Tödlicher Unfall bei Eisenach: Mann gerät in Gegenverkehr

Eisenach. Bei einem Unfall zwischen Stedtfeld und Hörschel ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L1021 zwischen Stedtfeld und Hörschel zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, war ein 82-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Skoda auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Audi eines 43-Jährigen kollidiert.

Dabei wurde der Skoda-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war wegen des Rettungseinsatzes zeitweise voll gesperrt.

