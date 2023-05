Die Polizei musste in Ronneburg ausrücken. (Symbolfoto)

Unbekannte ritzen rechte Symbole auf Sitze in Ronneburg

Ronneburg. In der Straße für die Opfer des Faschismus schmierten Randalierer das Abbild von Hitler auf Bänke und ritzten rechte Symbole rein.

Unbekannte haben in Ronneburg (Landkreis Greiz) rechte Symbole und Sprüche in eine Sitzgruppe geritzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Taten zwischen dem 17. und 20. Mai.

Zudem schmierten die Unbekannten einen volksverhetzenden Spruch und mehrfach das Abbild von Adolf Hitler auf die Sitzbänke in der Straße der Opfer des Faschismus. Hinweise zum Täter gibt es bislang keine. Die Kriminalpolizei Gera hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen. Sie sucht nach Zeugen.

