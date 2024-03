Greiz. Bei einer Schlägerei vor dem Landratsamt in Greiz ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Bei einer Schlägerei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr vor dem Landratsamt in Greiz ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, konnte der 31-jährige Täter zunächst fliehen, die Polizei konnte ihn aber später aufgreifen.

Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei 22 Gramm Haschisch. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der verletzte 21-Jährige kam ins Klinikum Greiz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

