Berlin Nach der Beschädigung des Kachowa-Staudamms im Süden der Ukraine werden schwere Überschwemmungen erwartet. Alle News im Überblick.

In der Nähe der ukrainischen Stadt Cherson ist der strategisch wichtige Kachowa-Staudamm zerstört worden

Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig dafür verantwortlich

Durch das freigesetzte Wasser drohen schwere Überschwemmungen, etwa 80 Ortschaften könnten betroffen sein

Durch eine Detonation am frühen Dienstagmorgen ist der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine schwer beschädigt worden. Der wichtige Damm befindet sich im von Russland besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson. Das an ihn angrenzende Wasserkraftwerk wurde zerstört. Nun werden schwere Überschwemmungen befürchtet: Nach ukrainischen Angaben leben in der "kritischen Zone" rund um die Anlage nahe der Stadt Nowa Kachowka etwa 16.000 Menschen. Insgesamt könnten etwa 80 Ortschaften betroffen sein.

Die Ukraine und Russland beschuldigten sich gegenseitig, für die Zerstörung verantwortlich zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte "russische Terroristen" für die Sprengung des Damms verantwortlich. Auf Internet-Videos ist zu sehen, wie große Wassermassen aus der Mauer strömen. Die russischen Besatzer hingegen nannten Beschuss durch die ukrainische Armee als Grund für die Zerstörungen an Damm und Kraftwerk. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Karte zeigt die Lage des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine. Foto: dpa

Nach Staudamm-Bruch: Russische Besatzungsverwaltung lässt Bezirke evakuieren

14.52 Uhr: Wegen der Überflutungen in der Region unterhalb des gebrochenen Staudamms lässt die russische Besatzungsverwaltung drei Bezirke evakuieren. Die Menschen in Nowa Kachowa, Golo Pristan und Oleschky sollen in Sicherheit gebracht werden. Nachdem die Besatzer zunächst keinen Grund für entsprechende Maßnahmen gesehen hatten, war in der Stadt Nowa Kachowka bereits am späten Vormittag der Notstand ausgerufen worden.

Auch in der inzwischen wieder von den russischen Besatzern befreiten Stadt Cherson bereiten sich die Menschen auf die Evakuierung vor. Wegen des Kriegs leben aktuell noch rund 40.000 Menschen in der Gemeinde – 2017 waren es noch über 200.000. Experten gehen davon aus, dass eine meterhohe Welle die Stadt noch am Dienstag treffen könnte.

Menschen warten in Cherson an einem Bahnhof auf einen Evakuierungszug. Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa

Bundesamt für Strahlenschutz: Keine Gefahr für Atomkraftwerk Saporischschja

14.34 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs stand das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Groß war zeitweise die Sorge, die Kampfhandlungen könnten die Sicherheit des Kraftwerks beeinträchtigen.

Auch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat Folgen für das Kraftwerk. Denn dieses liegt am Dnipro, der durch den Damm aufgestaut wurde, und bezieht aus ihm sein Kühlwasser. Könnte das Wasser im Kraftwerk also bald knapp werden?

Derzeit sieht das Bundesamt für Strahlenschutz keine Gefahr für das Atomkraftwerk. Auch die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gab zunächst Entwarnung. IAEA-Experten seien vor Ort und würden die Situation genau beobachten.

Experten vermuten Verantwortung für Staudamm-Sprengung bei Russland

14.18 Uhr: Noch ist unklar, wer für die Sprengung des Staudamms im Süden der Ukraine verantwortlich. Die Regierungen in Moskau und Kiew machen sich jeweils gegenseitig dafür verantwortlich. Der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vermutet dennoch Russland hinter der Explosion. Welche Motive er hinter einem russischen Angriff auf den Staudamm sieht, lesen Sie hier.

Ähnlich äußerte sich auch Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. "Alles spricht dafür, dass die Russen den Damm gesprengt haben“, sagte er gegenüber "t-online". Moskau verfolge damit zwei Ziele: Chaos zu stiften und eine Gegenoffensive der Ukraine zu behindern.

Durch Staudamm-Explosion: Mindestens 150 Tonnen Maschinenöl ausgetreten

14.10 Uhr: Infolge der Explosion am Kachowka-Staudamm sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 150 Tonnen Maschinenöl ausgetreten und in den Fluss Dnipro gelangt. Weitere 300 Tonnen drohen derzeit auszulaufen. Der Dnipro entspringt in Russland und fließt über Belarus und die Ukraine ins Schwarze Meer.

Das ausgetretene Öl könne die Strecke bis zum Golf von Dnipro und damit bis zum Meer innerhalb von rund einem Tag zurücklegen. Am Fluss aber auch am Meer drohen nun enorme Umweltschäden.

Baltische Präsidenten verurteilen Zerstörung ukrainischen Staudamms

13.45 Uhr: Die Präsidenten der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Russland für die Zerstörung eines wichtigen Staudamms im Süden der Ukraine verantwortlich gemacht. "Der russische Terrorismus hat gerade ein neues Ausmaß erreicht", twitterte der lettische Staatschef Egils Levits. Erstlands Präsident Alar Karis schrieb ebenfalls von einem "Terrorakt". Litauens Staatschef Gitanas Nauseda von einem "Kriegsverbrechen". Alle drei forderten, Russland zur Rechenschaft zu ziehen.

Ukraine fordert Russlands Ausschluss aus UN-Sicherheitsrat

13.02 Uhr: Die Ukraine hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms als "größte menschengemachte Katastrophe seit Jahrzehnten" eingestuft. Hunderttausende bekämen in den kommenden Jahren die negativen Folgen zu spüren, warnte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Dienstag in Kiew. Er bezeichnete Russland als "Terrorstaat", der seinen Angriffskrieg auf eine neue Stufe stelle. "Heute ist Russland eine globale Bedrohung." Das Land müsse seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat verlieren. Russland gehört dort zu den fünf Vetomächten.

Außenminister Dymtro Kuleba verurteilte den Anschlag auf den Staudamm und das Wasserkraftwerk im russisch besetzten Teil des Gebiets Cherson als "abscheuliches Kriegsverbrechen". "Russland hat den Kachowka-Staudamm zerstört und damit die wahrscheinlich größte technische Katastrophe in Europa seit Jahrzehnten verursacht", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Tausende Zivilisten seien in Gefahr. "Die Ukraine steht vor einer großen humanitären und ökologischen Krise." Vorwürfe aus Moskau, Kiew sei verantwortlich für die Zerstörung, wies der Minister als Propaganda zurück.

Dieses vom ukrainischen Präsidialamt über AP veröffentlichte Videostandbild zeigt Wasser, das durch einen Durchbruch im Kachowka-Staudamm fließt. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Office/AP/dpa

Britischer Außenminister nennt Damm-Zerstörung "Kriegsverbrechen"

12.49 Uhr: Der britische Außenminister James Cleverly hat die Zerstörung eines wichtigen Staudamms in der Südukraine als "Katastrophe" und "Kriegsverbrechen" kritisiert. "Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist eine abscheuliche Tat", schrieb Cleverly am Dienstag auf Twitter.

"Vorsätzliche Angriffe auf rein zivile Infrastruktur sind ein Kriegsverbrechen." Der Minister betonte: "Das Vereinigte Königreich steht bereit, die Ukraine und die von dieser Katastrophe Betroffenen zu unterstützen." Zur Frage, wer für die Zerstörung verantwortlich ist, äußerte sich Cleverly zunächst nicht.

Ukrainisches Militär will sich durch Überflutung nicht bremsen lassen

12.23 Uhr: Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms wollen sich die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben nicht von der Rückeroberung russisch besetzter Gebiete abhalten lassen. Die Ukraine verfüge über "alle notwendigen Boote und Pontonbrücken, um Wasserhindernisse zu überwinden", hieß es in einer Mitteilung der Abteilung für strategische Kommunikation vom Dienstag.

Die russischen Besatzer hätten den Staudamm im Süden der Ukraine "aus Angst vor der ukrainischen Armee" gesprengt, schrieb das Militär auf Telegram. Die russischen Truppen könnten den professionell ausgebildeten und mit neuesten Waffen ausgestatteten Ukrainern nicht standhalten, hieß es weiter.

