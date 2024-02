Leinefelde. Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde eine Frau in Leinefelde. Vor ihrem Haus hatten Unbekannte in der Nacht einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin am Samstag gegen 4 Uhr in der Berliner Straße in Leinefelde geweckt. Sie stellte fest, dass unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten vor dem Haus auf bisher unbekannte Weise gesprengt hatten.

Die Zigaretten aus dem Automaten lagen noch auf der Straße verteilt. Die Täter konnten nicht mehr geschnappt werden, teilte die Polizei mit.

red