Eichsfeld. Bei einem Notfall-Einsatz im Eichsfeld gab es gab mehrere Verletzte. Unter den Opfern sind Rettungskräfte und Polizisten.

Eine private Veranstaltung, an der zwischen 20 und 30 Personen teilnahmen, fand am Samstagabend in Dingelstädt im Sportlerheim in statt. Gegen 2.30 Uhr, so die Polizei, sei der Rettungsdienst informiert worden, weil eine männliche Person bewusstlos auf der Tanzfläche zusammengebrochen war. Die Sanitäter seien auch kurz darauf eingetroffen und wollten sich um den Patienten kümmern. Durch zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 27 Jahren wurden die Rettungskräfte jedoch beleidigt, bedroht und geschubst.

Laut Polizei schlug der 27-Jährige zudem auf einen Sanitäter ein, wobei dieser zwar nicht verletzt wurde, dessen Brille aber zu Bruch ging. Daraufhin wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen.

Aufgrund der aufgeheizten Stimmung vor Ort wurden massiv Polizeikräfte, rund 25 Einsatzbeamte, dort zusammengezogen und die Lage beruhigt. Die Rettungssanitäter konnten den Patienten versorgen und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus bringen. Die Veranstaltung wurde aufgelöst, so die Polizei.

Versuch, Polizist aus dem Auto zu ziehen

Als die Beamten den Einsatzort jedoch verlassen wollten, seien sie durch den 27- und 36-Jährigen sowie einen 35-jährigen Mann, der ebenfalls alkoholisiert war, daran gehindert worden. Letzterer habe mehrmals die Tür eines Streifenwagens geöffnet und versucht, einen Beamten aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dabei unterstützten ihn die beiden anderen.

In der Folge, so die Polizei, wurden die drei Männer für weitere polizeiliche Maßnahmen zu Boden gebracht. Dabei hätten sie massiven Widerstand geleistet und auf die Einsatzkräfte eingeschlagen. Drei Polizeibeamte seien verletzt worden. Eine Polizistin musste später zur weiteren Behandlung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter wieder entlassen. Gegen die drei Männer wurden mehrere Anzeigen unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Angriff auf Rettungskräfte und Körperverletzung erstattet.

