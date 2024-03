Holungen. Benefizkonzert im Eichsfeld mit Gitarristin Anne Haasch. Ein Vater gewinnt das Konzert im Rahmen der Thüringer Bachwochen

Als noch die Bautrockner dröhnten, konnte sich keiner der Helfenden so recht vorstellen, wie in dieser Baustelle am nächsten Tag eine gelungene Benefizveranstaltung stattfinden solle. Doch Künstlerin Kerstin Woyke Pereira und Tochter Sarah verwandelten den Rohbau des zukünftigen Kindergartens in Holungen am Vormittag des großen Tages kurzerhand in eine Kunstgalerie und schafften damit einen passenden Rahmen für das Konzert mit Gitarristin Anne Haasch aus Weimar.

Kinder der Schmetterlingsgruppe des örtlichen Kindergartens „St. Johannes“ begrüßten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen die Gäste mit dem Lied der fleißigen Handwerker – passend für den Veranstaltungsort, denn es gibt noch einiges zu tun, bis die Kindergartenkinder einziehen können und die noch leeren Räume mit Leben füllen werden. Die kleinen und großen Gäste nutzten derweil die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu erkunden und können nun erahnen, was hier entsteht – ein Kindergarten mit großzügig gestalteten Gruppenräumen, offenem Küchenbereich und jeder Menge Potenzial, einen neuen Lern- und Lebensbereich für die Krippen- und Kindergartenkinder zu gestalten.

Erfurt, Weimar, Holungen… wie schafften es die Bachwochen ins Eichsfeld?

Anne Haasch begeisterte das Publikum mit ihren klassischen Gitarrenklängen, den kurzen Anekdoten rund um Johann Sebastian Bach und einem spanischen Märchen vom Esel Platero, der lieber ein Schmetterling sein wollte. Mit dem legendären Beatles-Song „Yesterday“ verabschiedete sich die Musikerin von der Bühne, um gemeinsam mit den Gästen das reichhaltige Kuchenbuffet zu erobern. Dieses organisierten die Eltern der Kindergartenkinder, um die Konzertgäste zu verköstigen und Spenden zu sammeln. Das Geld soll den Erzieherinnen zur Verfügung gestellt werden, um es für die Einrichtung des neuen Kindergartens nutzen zu können. Mit der Veranstaltung konnten so über 1.000 Euro eingenommen werden. Unter die Gäste mischten sich neben Musikbegeisterten und Einheimischen auch Mitglieder der Landes- und Kommunalpolitik.

Frederic Stürtzel aus Holungen ist Vater, er bewarb sich um eines von 20 Konzerten, welches im Rahmen der Aktion „#20für20“ durch den Verein Thüringer Bachwochen verlost wurden und hatte Glück. Die Gemeinde Sonnenstein stimmte der Idee zu, im Rohbau eine Benefizveranstaltung durchzuführen. Gemeinsam mit weiteren ehrenamtlich Engagierten gestaltete Stürtzel einen gelungenen und einzigartig kulturellen Nachmittag für einen guten Zweck, an den es anzuknüpfen gilt. „Getreu dem Motto ,Starke Gemeinschaft – starke Kinder‘ sollten wir Vorbild sein und uns weiter für unsere Orte, Mitmenschen und zukünftigen Generationen ins Zeug legen“, ist er überzeugt.

