Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei ermittelt in einem Unfall, bei dem Personen zu Schaden kamen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Dienstag gegen 8.50 Uhr in Teistungen im Klappenweg, berichtet die Polizei. Nach ersten Ermittlungen handele es sich bei der Ursache um einen Vorfahrtsfehler. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken zur Behandlung gebracht. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, heißt es.

red