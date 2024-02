Erfurt. Nach einem Streit mit ihrem Freund ließ in Erfurt eine 24-Jährige ihren Frust an einer Straßenbahnhaltestelle aus. Das hat nun ein teures Nachspiel.

Nach einem Streit mit ihrem Freund beschädigte am Samstagabend eine 24-jährige Frau die Straßenbahnhaltestelle Melchendorfer Markt in Erfurt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe sie mit Steinen aus dem Gleisbett mehrere Scheiben des Wartehäuschens zerstört.