Kornhochheim. Im Landkreis Gotha kann es zu Behinderungen im Verkehr kommen. Zwei Straßen sind besonders betroffen.

Seit Tagen kursiert in sozialen Netzwerken ein Aufruf zu einer größeren Demonstration in Erfurt. Demnach soll es am Donnerstagvormittag wieder zu einer Sternfahrt aus allen Landkreisen des Freistaates kommen. Ziel ist das Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunkes. Die Demonstration wird als „‘Dankeschön‘-Veranstaltung für ehrliche und neutrale Berichterstattung unserer Medien“ angepriesen.

Wie das Landratsamt sowie die Landespolizeiinspektion Gotha bestätigten, hat sich auch eine Kolonne aus dem Landkreis angekündigt. Die Facebookseite der Gemeinde Kornhochheim teilte am Mittwoch zudem ein Foto einer Nachricht. Aus der geht hervor, dass es am Donnerstag in den Ortsteilen Kornhochheim, Neudietendorf, Kleinrettbach und Gamstädt zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. Der Polizei waren am Donnerstag keine weiteren Fahrzeugkonvois bekannt.

Kolonne startet vom Kreis Gotha gegen 8 Uhr nach Erfurt

Ab etwa 7.30 Uhr treffen sich demnach rund 70 Fahrzeuge im Gewerbegebiet Kornhochheim. Gegen 8 Uhr soll die Fahrt nach Erfurt beginnen. Die Route ist über die Landesstraße 1044 und die Bundesstraße 7 geplant. Der Nachricht zufolge ist die Demonstration von 10 bis 13 Uhr angemeldet, weshalb es auch am Nachmittag wieder zu Verkehrseinschränkungen auf der Strecke kommen kann.

Die Pressestelle der Landeshauptstadt Erfurt bestätigte, dass eine Demonstration am Landesfunkhaus angemeldet wurde. Es soll ein friedlicher Autokorso mit Kundgebung werden. Die Anmelder seien Handwerker aus dem Saale-Holzland-Kreis und Jena. Toralf Hildebrand vom Kreisbauernverband Gotha ist der Aufruf für die Demonstration bekannt. Er betonte, dass der Thüringer Bauernverband definitiv nicht an der Aktion beteiligt oder darüber informiert worden sei.

