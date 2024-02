Gotha. In Gotha ist eine 36-Jährige beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Donnerstagabend war ein 43-jähriger Autofahrer auf der Salzgitterstraße in Richtung Gleichenstraße in Gotha unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 36-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überqueren. Es kam zur Kollision.

Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Audi entstand Sachschaden.

