Gotha. Im Streit das Messer gezückt. Fußgänger schwankt auf B 88. Cannabis-Geruch führt zu Tipp an die Polizei. Scheibe zerstört und Geldbörse in Gotha gestohlen. Elektrorollerfahrer bekommt doppelten Ärger.

Im Streit das Messer gezückt

Im Streit um das Steuergerät einer elektronischen Spielekonsole ist ein Mann (28) mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei gilt ein 31-Jähriger als mutmaßlicher Täter. Die beiden seien am Freitag in der Gerrit-Engelke-Straße aneinander geraten. Es habe eine Meinungsverschiedenheit um einen verliehenen Controller gegeben. Der 28-Jährige sei durch das Messer leicht verletzt worden. Gegen den 31-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Fußgänger schwankt auf B 88

Erheblich alkoholisiert, mit schwankendem Gang und in dunkler, schwer wahrnehmbarer Kleidung ist ein Mann am Samstagabend entlang der Bundesstraße 88 zwischen Bad Tabarz und Langenhain gelaufen. Autofahrer, die sich um die Sicherheit des Fußgängers sorgten, verständigten daraufhin die Polizei. Eine Polizeistreife sei ausgerückt, welche den 48 Jahre alten Mann angehalten habe und anschließend an seine Wohnanschrift begleitet habe. Der Alkoholtest habe 1,89 Promille ergeben.

Cannabis-Geruch führt zu Tipp an die Polizei

Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) haben derart nach Cannabis gerochen, dass der Kassierer eines Supermarktes in Waltershausen am Samstagabend die Polizei verständigte. Wie die Polizei informierte, hatten die jungen Leute in dem Laden in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße alkoholische Getränke gekauft und seien von dem unverkennbaren Geruch der Droge umwölkt gewesen. Bei der anschließenden Kontrolle seien bei beiden geringe Mengen Cannabis gefunden und sichergestellt worden. Die zudem alkoholisierten Jungen seien ihren Eltern übergeben worden.

Scheibe zerstört und Geldbörse in Gotha gestohlen

In Gotha hat ein unbekannter Ganove in der Nacht zu Samstag die Beifahrerseite eines Autos zertrümmert. Wie die Polizei meldete, griff der Täter sodann in den Innenraum, öffnete das Handschuhfach und stahl eine Geldbörse samt Inhalt. Zum Inhalt der Börse und wie viel Bargeld sie enthielt, wurde nichts bekannt. Das betroffene Auto sei ein Mitsubishi, der in der August-Creutzburg-Straße abgestellt gewesen sei. Der Täter sei unerkannt entkommen. Hinweise erbeten unter Telefon: 03621/781124, Aktenzeichen 63402/24.

Elektrorollerfahrer bekommt doppelten Ärger

Ein 62 Jahre alter Mann ist angetrunken mit einem E-Scooter durch Gotha gefahren und dabei ertappt worden. Der Mann habe 1,27 Promille intus gehabt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem sei das Versicherungskennzeichen des Rollers seit Ende Februar abgelaufen gewesen. Allein deshalb hätte der Roller nicht benutzt werden dürfen. Die Kontrolle sei am Samstag, gegen 11.50 Uhr, auf dem Coburger Platz erfolgt.

