Gotha. Auf dem Gelände eines Autohauses in Gotha haben bisher Unbekannte mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In Gotha wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Weimarer Straße mehrere ausgestellte Fahrzuege beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei dabei ein Schaden von circa 25.000 Euro entstanden. Die Tat habe sich demnach in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr ereignet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 entgegen.

