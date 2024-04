Landkreis Gotha. Im Kreis Gotha verschwinden ein Anhänger und 400 Liter Diesel. Ein Mann baut betrunken einen Unfall und begeht Fahrerflucht.

Ein oder mehrere bislang Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 22. April, 20 Uhr und Dienstag, 23. April, 8.30 Uhr auf einem Grundstück in der Auenstraße in Mechterstädt ein und stahlen dort einen geparkten Anhänger des Typs „Brenderup“. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 2000 Euro.

400 Liter Diesel in Gotha gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es in der Zeit zwischen dem 18. April, 11.30 Uhr, und Montag, 22. April, 7 Uhr. Ein oder mehrere Unbekannte gingen zu einem Lkw, welcher auf einem Parkplatz in der Schlegelstraße in Gotha geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, stahlen der oder die Täter anschließend ungefähr 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Gotha

Die Polizei kontrollierte am Montag, 22. April, im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 58-jährigen Fahrer eines Krankenfahrstuhles in der Oststraße. Wie die Polizei mitteilte, zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Unfall und Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss in Waltershausen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in der Friedrichrodaer Straße. Ein Autofahrer fuhr von Wahlwinkel in Richtung Schnepfenthal, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Mann mit einem Brückengeländer und verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei konnte den 42-Jährigen in einer Gartenanlage feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest stellte einen Wert von rund 1,8 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Die 44-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

