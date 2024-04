Landkreis Gotha. Die IG BAU warnt Arbeitnehmer im Kreis Gotha. Ein Kindergarten sucht Sachspenden. An Schulen beginnen die Anmeldungen. Fahrradfahrer demonstrieren in Gotha.

IG BAU warnt vor Sonneneinstrahlung und Hitze

Auch wenn es in den vergangenen Tagen weitgehend kühl blieb, ist der Frühling doch längst schon da. Kommt der Sommer, kommen auch die Hitzewellen. Und die können insbesondere am Arbeitsplatz zu Problemen führen. Anlässlich des Worker‘s Memorial Day (deutsch: Arbeiter Gedenktag) am Sonntag, 28. April, warnt die IG BAU vor Sonneneinstrahlung und Hitze. Mit dem Gedenktag erinnert man an Menschen, die durch ihre Arbeit krank geworden sind oder sogar ihr Leben am Arbeitsplatz verloren haben.

Vom Gärtner bis zum Straßenbauer – viele Menschen unterschätzen die Gefahr bei Jobs unter freiem Himmel, teilt die IG Bau mit. „Wer einen ‚Sonnen-Job‘ hat, muss sich schützen. Es ist dabei wichtig, auf Warnsignale zu achten. Dazu gehören Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Müdigkeit, übermäßiger Durst und Krämpfe. Aber auch Unruhe, Aggressivität und Verwirrtheit“, erklärt Ralf Eckardt.

Schatten durch Sonnensegel und regelmäßige Pausen seien wichtig. Vor allem aber auch intensives Eincremen mit Sonnenmilch und regelmäßiges Trinken. Die IG BAU empfehle drei bis fünf Liter Wasser an Sonnentagen. Jeder denke beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz in erster Linie an Unfälle. „Klar, Fassadenreiniger, Gerüstbauer und Dachdecker leben gefährlich, was die Sturzgefahr angeht. Und trotzdem gibt es auch versteckte Gefahren am Arbeitsplatz, die man nicht gleich auf dem Schirm hat: die Sonne zum Beispiel“, warnt Ralf Eckardt. Krebserregende UV-Strahlung und Hitze würden fast immer unterschätzt.

Der nächste Sommer komme bestimmt. Und Sonnenschutz sei längst ein Top-Thema beim Arbeitsschutz. Die Gewerkschaft startet nach eigener Aussage einen „Weckruf für mehr Sicherheit im Job“. Daher wurde der Worker‘s Memorial Day unter ein „Sonnenschutz-Motto“ gestellt: „Lass Dich nicht verbrennen – Wenn die Hitze zur Qual wird“. Weitere Informationen bietet die IG BAU unter www.igbau.de/WMD2024 an. red

Kindergipfel in Friedrichroda

Was die Zukunft bringen soll, darüber diskutieren Kinder und Jugendliche am Wochenende in Friedrichroda. Beim diesjährigen Kindergipfel haben die Jüngsten wieder die Möglichkeit, aktiv mitzureden und sich einzubringen. Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es verschiedene Workshops, in denen sie über ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft sprechen können.

Zum Abschluss gibt es Diskussionsrunden mit Kommunalpolitikern sowie mit dem Landrat Onno Eckert (SPD). Die Ziele werden in einem Zukunftsvertrag festgehalten. Der Kindergipfel wird alle zwei Jahre vom Jugendamt, dem Kreisjugendring und der Naturfreundejugend veranstaltet und findet bereits seit 2002 im Landkreis statt. red

Demo für mehr Sicherheit im Radverkehr in Gotha

Egal ob auf dem Weg zur Schule, zu Freunden oder ins Schwimmbad: Sicherheit im Straßenverkehr ist insbesondere für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Thema, damit sie Wege selbstständig zurücklegen können. Angesichts einer Verkehrspolitik, die den Fokus auf die Leichtigkeit des Kfz-Verkehrs statt auf Sicherheit und Lebensqualität lege, sei dies aber vielerorts nicht möglich, teilte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Thüringen mit.

Um ein Zeichen für besseren und sichereren Fahrradverkehr zu setzen, demonstrieren Kinder und Familien am Sonntag mit ihren Fahrrädern in Gotha. Start ist um 10 Uhr am Hauptbahnhof. Dem ADFC zufolge laute die Forderung: „Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung sollen die Voraussetzungen für kinder- und fahrradfreundliche Orte, sichere Schulwege und selbstständige Mobilität schaffen.“

Die Fahrrad-Demo findet im Rahmen der Aktionstage des Bündnisses „Kidical-Mass“ vom 20. April bis zum 5. Mai statt. Die Bewegung wurde 2017 in Köln gegründet. Von dort breitete sie sich über ganz Deutschland aus. An den Aktionstagen beteiligten sich 2023 laut ADFC über 230.000 Menschen. red

Anmeldetage für Schuljahr 2025/2026

Die Schulen im Landkreis Gotha nehmen am Freitag, 3. Mai, sowie am Montag, 6. Mai, jeweils zwischen 13 und 17 Uhr Anmeldungen für das Schuljahr 2025/2026 entgegen. Laut Landratsamt können auch Termine am Samstag, 4. Mai, vereinbart werden. Dazu ist jedoch eine telefonische Anmeldung nötig.

Alle Kinder, die bis zum 1. August 2025 sechs Jahre alt werden, seien durch die sorgeberechtigten Eltern oder Bevollmächtigte bei der für die Anmeldung zuständigen Grundschule anzumelden. Kinder, die am 30. Juni 2025 mindestens fünf Jahre alt sind, könnten zum Schulbesuch für das Schuljahr 2025/2026 angemeldet werden. Zur Anmeldung sollen Eltern oder Bevollmächtigte die Geburtsurkunden vorlegen. red

Kindergarten Seebergen sucht Sachspenden für Kinderfest

Im Kindergarten Seebergen geht es wieder rund: Am 1. Juni, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, feiert die Einrichtung der „Seeberger Waldgeister“ ihr alljährliches Kinderfest. Wie der Elternbeirat mitteilte, werden für eine Verlosung noch Sachpreise gesucht. Dafür sei extra ein Glücksrad angeschafft worden. Grundsätzlich nehme der Beirat alles an. Was nicht gebraucht wird, werde an die Vereine im Ort weitergegeben. Besonders gefragt sind Bobbycars.

Die Kinder der Tagesstätte stellen ein eigenes Programm auf die Beine. Auch eine Eisenbahn sowie Pferde und Bastelstationen werde es geben. Ein Puppentheater sorgt mit Märchen für Unterhaltung. Personen, die Dinge spenden wollen, können sich per E-Mail an den Elternbeirat wenden: andreatorsten@outlook.de. tl

