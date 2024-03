Ichtershausen. Die Suche nach einer vermissten 16-Jährigen ist eingestellt worden. Die Jugendliche wurde gefunden.

Die seit Mittwoch vermisste 16-Jährige aus Ichtershausen im Ilm-Kreis ist gefunden worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit, ohne dazu nähere Angaben zu machen.

Zuletzt war die Jugendliche am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ichtershausen gesehen worden und war seitdem verschwunden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red