Kyffhäuserland. Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der B85 von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Auf der B 85 auf Höhe Rathsfeld im Kyffhäuserland hat sich am Freitag gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei war der 37-jährige Fahrer einer Kawasaki auf der B85 von Bad Frankenhausen in Richtung Kyffhäuser unterwegs.

In einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und ins Klinikum Sangerhausen gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

