Nordhausen. Ein Landgemeinderat im Kreis Nordhausen hat einen Auftrag vergeben, damit endlich ein Problem beseitigt werden kann. Eine wichtige Anlage wird gebaut.

Das Problem ist nicht neu. „Aber jetzt wollen wir es endlich in den Griff kriegen“, sagt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos). Die Oberflächen-Entwässerung des Wendehammers an der Müllerwiese in Ilfeld funktioniert kaum noch. Bei jedem starken Regen sind die angrenzenden Grundstücke gefährdet. Nun soll eine Versickerungsanlage in den Wendehammer gebaut werden. Rund 17.000 Euro kostet das Projekt. Der Gemeinderat von Harztor hat den Bauauftrag an die GAI mbH in Niedersachswerfen vergeben.

