Nordhausen. Bei einem Unfall in Nordhausen wurde ein Kind schwer verletzt. Das Mädchen wurde von einem Auto erfasst.

Am Dienstagnachmittag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Nordhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei das Kind in der Leimbacher Straße über die Straße gelaufen und sei von dem Auto erfasst worden.

Das neunjährige Mädchen kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.