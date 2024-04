Nordhausen. Was die Langfinger auf ihrer Diebestour alles erbeuteten, wo sie zuschlugen und wie der aktuelle Stand der polizeilichen Ermittlungen in Nordhausen ist.

Unbekannte hebelten am Dienstag gegen 14 Uhr in der Anlieferzone eines Einkaufszentrums in Nordhausen ein Lieferfahrzeug auf. An der Zufahrt aus der Wolfstraße griffen die Täter auf das Fahrzeug zu. Wie ein Pressesprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilt, erbeuteten die Diebe aus dem Inneren des Fahrzeugs Dokumente und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Möglicherweise liefern Bilder der Überwachungskameras Hinweise zu den Tätern. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

