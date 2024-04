Nordhausen. Was zu dem Tathergang des versuchten Diebstahls in Nordhausen bisher bekannt ist, wie der Täter gekleidet war und wo die Tat stattfand.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte zwischen 2 Uhr und 4 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Räder eines Pkw zu entwenden, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Halleschen Straße in Nordhausen abgestellt war.

Wie ein Polizeisprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilt, hatte der Täter bereits die Räder von dem Fahrzeug demontiert. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Tat aufmerksam wurde, ergriff der Langfinger die Flucht.

Das Beutegut ließ der Unbekannte zurück. An dem Auto entstand Sachschaden. Der Täter soll eine dunkle Mütze sowie dunkle Bekleidung getragen haben, wobei die Hosenbeine hochgekrempelt gewesen seien sollen. Außerdem trug der Unbekannte helle Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

red