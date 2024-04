Nordhausen. Kurzschlussreaktion oder Herzlosigkeit? Eine Frau fährt in Nordhausen eine Radfahrerin um und kümmert sich nicht um die Verletzte. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag, 11. April, ereignete. Eine Radfahrerin war gegen 17 Uhr auf dem Radweg in der Uferstraße (aus Richtung Bahnhofstraße) unterwegs. Als sie die Einmündung der Emil-Reichardt-Straße passierte, erfasste sie ein Pkw, der von der Emil-Reichardt-Straße in die Uferstraße wollte. Die Radfahrerin stürzte. Sie erlitt Verletzungen.

Da die Identität der Frau, die den Pkw gefahren haben soll und flüchtete, bislang nicht geklärt ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zum Unfallzeitpunkt sollen mehrere Passanten am Unfallort stehen geblieben sein, die auf das Geschehen aufmerksam geworden sind. Die Polizei bittet alle Zeugen, sich zu melden – unter Telefon: 03631/960.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red