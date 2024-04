Nordhausen. Für einen Moment ist die Autofahrerin unaufmerksam. Und schon kracht es im Kreis Nordhausen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch auf der Landstraße 3080 bei Niedergebra. Wie die Polizei in Nordhausen berichtet, ist gegen 14.45 Uhr eine Frau mit ihrem Mercedes auf ein vor ihr langsam fahrendes Fahrzeug geprallt. Wie es zu dieser Kollision kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Vermutlich war die Frau abgelenkt und dadurch unaufmerksam. Beim Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen. Neben der Polizei kamen auch die freiwillige Feuerwehr und ein Rettungswagen an der Unfallstelle zum Einsatz.

red