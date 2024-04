Bleicherode. Eine Rauchentwicklung ist der Grund für das Anrücken von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend in Bleicherode.

Ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Löwentorstraße sorgte am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass ein Holzbrett auf einer noch heißen Herdplatte der Grund für den Alarm war, das berichtet die Landespolizeiinspektion in Nordhausen am Freitag. Es kam demnach zu einer geringfügigen Rauchentwicklung, die aber schon ausreichte, um den Rauchmelder auszulösen. Personen kamen nicht zu Schaden.

red