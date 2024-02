Sömmerda. Unter einem Vorwand haben Betrüger einen Mann aus dem Landkreis Sömmerda um 10.000 Euro gebracht. Sie hatten es auf seine Kontodaten abgesehen.

Einen Mann aus dem Bereich Großrudestedt haben Betrüger um 10.000 Euro gebracht. Wie die Polizei schreibt, hatten die Täter den 52-Jährigen zwischen Dienstag und Mittwoch per Telefon dazu gebracht, ihnen seine Kontodaten zu überlassen. Dazu behaupteten sie, sie würden ein Update der Kreditkarte vornehmen.

Kaum hatten die Betrüger die nötigen Daten, überwiesen sie sich insgesamt 17.000 Euro. 7000 Euro konnte der Mann bereits zurückerlangen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sensible Kontodaten am Telefon preiszugeben. Bankangestellte werden Sie am Telefon zu keiner Zeit nach einer TAN oder Zugangsdaten fragen.

red