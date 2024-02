Rastenberg. In Rastenberg geriet ein Autofahrer nach einbem Unfall in eine äußerst gefährliche Situation. Die Feuerwehr konnte ihn retten.

Am Sonntagmorgen verunglückte ein 48-Jähriger mit seinem Auto in Rastenberg im Landkreis Sömmerda. Wie die Polizei informierte, wollte er von einer Nebenstraße auf die B176 einbiegen. Allerdings fuhr er hier geradeaus und durchbrach ein Brückengeländer. Das Auto kam dann praktisch am Ende des Fundaments der Brücke zum Stehen.

Die Hinterachse hing in der Luft, die Vorderachse hatte noch Bodenkontakt. Der Fahrer habe auch nicht aussteigen können, da er steil bergab stand und die Bremse treten musste. Die freiwillige Feuerwehr sicherte zunächst mit Hilfe einer Seilwinde das Auto. Dann konnte der sichtlich unter Schock stehende Mann aus dem Auto gerettet werden. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5500 Euro.

