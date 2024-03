Mühlhausen. Unbekannte haben das AfD-Wahlkreisbüro in Mühlhausen mit Schriftzügen beschmiert.

Am Freitagmorgen nahmen Polizisten eine Anzeige wegen politisch motivierter Sachbeschädigung an einem AfD-Wahlkreisbüro am Bastmarkt in Mühlhausen auf. Noch ist unklar, wann die Täter am Werk waren, wie die Polizei Nordhausen am Freitag mitteilte. Auf Fotos vom Tatort ist unter anderem der Schriftzug „FCK NZS“ auf einem Schaufenster des Büros zu sehen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

red/dpa