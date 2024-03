Unstruttal. Bei Arbeiten an seinem Haus ist ein 47-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Im Unstrut-Hainich-Kreis hat ein 47-Jähriger am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, führte der Mann Arbeiten an seinem Haus im Unstruttal durch. Aus noch ungeklärter Ursache sei er dabei durch eine im Bau befindliche Zwischendecke gebrochen und mehrere Meter hinab gestürzt. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen des Rettungseinsatzes musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

