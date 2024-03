Bad Langensalza. Zwei Teleskoplader haben sich unbekannte Täter am Donnerstag in Bad Langensalza angeeignet. Die Diebe schlugen in den Morgenstunden zu.

Zu einem Fall des besonders schweren Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Langensalza, nachdem unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen zwei Teleskoplader von einem Firmengelände in der Gothaer Straße entwendet haben. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, müssen die Täter sich zwischen 2 und 7 Uhr gewaltsam auf das Firmengelände eingedrungen sein.

Mit einem Fahrzeug sollen sie dann die beiden tonnenschweren Arbeitsmaschinen abtransportiert haben. Der Gesamtwert der Lader wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der 03601/4510 entgegen.

red