Dorndorf. Am Montagnachmittag kam es in Dorndorf zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Frauen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es dazu kam.

Eine 44 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Dorndorf im Wartburgkreis mit ihrem Pkw aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Wie die Polizei mitteilte, prallte sie mit ihrem Wagen frontal in den entgegenkommenden Pkw einer 58-Jährigen. Beide Frauen verletzten sich und kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bahnhofstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

