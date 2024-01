Beim FC Rot-Weiß Erfurt ist der Vorstand wieder komplett. Thomas Gensbügel besetzt die zuletzt vakante Position.

Beim FC Rot-Weiß Erfurt ist der Vorstand wieder komplett. Thomas Gensbügel ist in das fünfköpfige Gremium gewählt worden, teilte Reike Meyer als Chef des Aufsichtsrates mit. Das Votum sei per Mehrheitsentscheid gefallen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Amtszeit von Gensbügel ist auf den Rest der laufenden Wahlperiode beschränkt, die im kommenden Jahr satzungsgemäß endet. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem Markus Hirche zum 31. Dezember 2023 seinen Rückzug aus dem Rot-Weiß-Vorstand angekündigt hatte. Seitdem war die fünfte Position im Vorstand des Fußball-Regionalligisten vakant.

Mit Thomas Gensbügel wählte der Aufsichtsrat einen Mann mit enger rot-weißer Verbundenheit. Einst spielte Gensbügel im Nachwuchs des Clubs und gehört zum Kader der Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt.

