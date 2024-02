Mühlhausen. Schwerer Unfall auf der Baustelle: Handwerker in Mühlhausen stürzt vom Gerüst - schwere Kopfverletzungen. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln. Das ist bisher bekannt.

Bei Arbeiten an einem Gerüst in Mühlhausen wurden am Dienstagmorgen zwei Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs schwer verletzt.

Nach Informationen der Polizei waren die beiden Männer in den Morgenstunden damit beschäftigt, ein Gerüst an einem kleinen Markt am Goetheweg der Kreisstadt aufzubauen. Zu dieser Zeit herrschten leichter Nieselregen und teils heftige Windböen. Die Arbeiter waren bereits gegen 9 Uhr dabei, die Gerüstböden der zweiten Etage auf in gut vier Meter Höhe einzuhängen.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor einer der beiden Arbeiter die Kontrolle und stürzte zusammen mit einem Gerüstbauteil auf seinen Kollegen, der sich direkt unter ihm befand. Zwei Rettungswagen-Teams sowie eine Notarztwagenbesatzung und die Polizei rückten an, um den beiden Arbeitern zu helfen. Nach Angaben der Polizei zog sich einer der Männer sehr schwere Kopfverletzungen zu. Beide Handwerker wurden mit Rettungswagen in die Notaufnahme des Mühlhäuser Krankenhauses eingeliefert. Die Polizei sperrte die Baustelle ab und informierte das Amt für Arbeitsschutz, das jetzt den genauen Unfallhergang untersuchen soll.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.